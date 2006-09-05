Янукович дав обіцянку Ющенку

Глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК заявляє, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв главі держави Віктору ЮЩЕНКУ, що збереже курс на євроатлантичну інтеграцію України.

Про це О.РИБАЧУК сказав у інтерв`ю газеті «Коммерсант Украина» (№154 від 5 вересня 2006 р.).

«Я знаю, що у вересні готується візит прем`єра до Брюсселя, де буде офіційно озвучена позиція України. У бесідах з Президентом Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв, що курс на євроатлантичну інтеграцію залишиться незмінним. І я думаю, що ЯНУКОВИЧ як людина слова своїх обіцянок дотримає», - сказав О.РИБАЧУК.

Водночас, на питання про прес-реліз Кабінету Міністрів, в якому йшлося про державний статус російської мови, глава Секретаріату відповів: «Це не позиція Кабміну. За дорученням Президента я говорив з прем`єром з цього приводу. І прем`єр пообіцяв, що в майбутньому він не допустить, щоб пресі роздавалися документи, які не пройшли засідання Кабінету Міністрів».

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня журналістам роздали прес-реліз прес-служби уряду з основними пунктами проекту програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2006-2011 роки, в якому, серед іншого, передбачено визнання російської мови другою державною. Зокрема, в розділі гуманітарної політики зазначено, що уряд направить свою діяльність на "послідовне відстоювання свободи у виборі мови спілкування і навчання, визнання російської мови другою державною мовою в Україні".