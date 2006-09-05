Меморандум про створення Коаліції національної єдності (оригінал)

Прес-служба “Нашої України” оприлюднює Меморандум про створення Коаліції національної єдності, підписаний 3 серпня, у ніч підписання Універсалу національної єдності. Меморандум був підписаний трьома політичними силами – від “Нашої України” його підписав Роман Безсмертний, він Партії регіонів – Віктор Янукович, а від соціалістів – Василь Цушко. Підпису представників комуністів під Меморандумом немає. Наводимо оригінал документа.