СБУ викрила вчених, які не схотіли тримати язик за зубами

У ході здійснення контррозвідувальних заходів Управлінням СБУ в м. Києві викрито і припинено протиправні дії, які могли завдати шкоди національній безпеці України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м.Києві, зокрема, посадові особи одного з українських академічних інститутів, всупереч інструкціям поводження з відомостями, що мають гриф секретності “таємно”, передали для ознайомлення та опрацювання документи співробітникам організації, яка не мала на це спеціального дозволу. З матеріалами, що становлять державну таємницю у сфері оборони і науки, ознайомлювалися люди, які не мають відповідних дозволів і, крім того, часто виїздять за кордон. За ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК України (розголошення державної таємниці) порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Крім того, за матеріалами УСБУ лише влітку судами столиці до адміністративної відповідальності притягнуто п’ятеро посадовців київських державних академічних і проектно-дослідницьких інститутів, оборонного підприємства. Порушивши вимоги Закону України “Про державну таємницю”, службовці не вжили необхідних заходів щодо забезпечення охорони секретів.