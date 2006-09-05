Антикризова коаліція поділила посади

Співголовами Антикризової коаліції обрано прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА та голову Верховної Ради Олександра МОРОЗА, координатором коаліції обрано заступника голови парламентської фракції Партії регіонів Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, таке рішення було прийнято на засіданні ради коаліції.

Як відомо, о 15.00 відбудеться засідання фракції Партії регіонів, де, за інформацією джерел у фракції, Р.БОГАТИРЬОВУ буде обрано керівником фракції Партії регіонів.