Україна не визнає результатів референдуму у Придністров’ї

Україна не визнає результатів референдуму про самовизначення Придністров’я, який планується провести 17 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

«Україна заявила, що вона не буде визнавати результатів цього референдуму, приєднавшись до такого самого рішення ЄС, оприлюдненого раніше», - сказав речник.

У зв’язку з цим він зазначив, що Україна не надсилатиме офіційних спостерігачів на референдум.

Водночас, А.ДЕЩИЦЯ наголосив, що план Президента України Віктора ЮЩЕНКА з врегулювання ситуації в Придністров’ї, реалізовується. Проте, за його словами, позиції сторін необхідно постійно погоджувати, і таким чином виконання цього плану в якомога швидшому темпі поки що не відбувається.

А.ДЕЩИЦЯ запевнив, що українська сторона не відходить від цього плану і намагається знайти максимально можливі підходи і погодити їх з іншими учасниками переговорів.

А.ДЕЩИЦЯ також зазначив, що поки що українська сторона не відчула дуже сильного впливу на хід переговорів у зв’язку з запровадженням в березні Україною більш жорстких митних правил на українсько-молдовському кордоні, зокрема, на Придністровській ділянці.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Верховна Рада Придністров`я ухвалила рішення провести 17 вересня у Придністров`ї загальнонародний референдум, на який будуть винесені питання про незалежність, а також про можливе приєднання невизнаної республіки до Росії або Молдови.

Депутати одностайно проголосували за включення в бюлетені для голосування на референдумі двох питань: "Про збереження курсу на міжнародне визнання Придністров`я і подальшого його вільного приєднання до Росії" і "Про відмову від незалежності Придністров`я і його входження до складу Молдови».

30 серпня заступник міністра закордонних справ України, Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ повідомив, що Україна не направлятиме офіційних спостерігачів до Придністровського регіону Республіки Молдова під час проведення так званого „референдуму”, оскільки, як ОБСЄ та ЄС, займає позицію щодо нелегітимності його результатів. Про це він заявив, що під час зустрічі із Спеціальним представником Міністерства закордонних справ Російської Федерації з питань відносин з країнами СНД, Послом з особливих доручень Валерієм КЄНЯЙКІНИМ та Послом з особливих доручень МЗС РФ Валерієм НЄСТЄРУШКІНИМ. УНІАН.