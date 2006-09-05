Що і кого можна купити на гроші Ахметова

“Газета по-київськи” у матеріалі про найзаможніших людей Центральної та східної Європи пише, що в “золоту сотню” із 20 країн потрапили цього разу і 15 українців, 8 з них опинилися у щорічному рейтингу вперше. Газета також спробувала пофантазувати, що можна купити за гроші найзаможнішого українця Рината Ахметова, який, щоправда, не втрапив до першої десятки рейтингу, опинившись на 11 місці.

За версією щоденного київського видання, на 7, 2 мільярда доларів Ахметова можна було б купити 26 мільярдів буханців “українського” хліба, але Ахметов давно купує хліб не буханцями, а хлібзаводами, - іронізує "Газета по-київськи". Грошей Ахметова вистачило б на будівництво метро не лише від Києва до Донецька, а й до Луганська. Якщо олігархові присниться "Криворіжсталь", то тепер він може собі дозволити півтора таких металургійних гіганти. Якби Ахметов надумав просто роздати гроші своїм співвітчизникам, то вийшло б не так уже й багато, менше, ніж по 800 гривень на душу. “Але головне хобі Ахметова – футбол, нагадує “Газета по-київськи”. За його капітал можна прикупити 136 футболістів класу Андрія Шевченка. Вистачило б на 12 команд! Ото б заграли!”

ВВС