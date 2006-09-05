Міністр юстиції демонстративно порушує закон

Міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ демонстративно порушує закон.

Таку думку висловив перший заступник міністра Кабінету міністрів Олександр ЛАВРИНОВИЧ, відповідаючи на запитання телеканалу НТН про те, як сприймати позицію міністра юстиції Р.ЗВАРИЧА, який до цього часу не написав заяву про складення з себе депутатських повноважень і обіцяє, що обере крісло депутата чи міністра тільки тоді, коли буде з’ясовано чи увійде „Наша Україна” до широкої коаліції.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, у депутата, який призначений міністром, є чітко визначений законодавством термін для того, щоб вирішити, яку з посад, у виконавчій чи законодавчій владі, він обирає.

Він також зазначив, що не дуже коректно ставити йому запитання стосовно людини, яка займає ту ж посаду, яку недавно займав він сам.

Проте на прохання журналіста прокоментувати таку ситуацію, не переходячи на особистості, О.ЛАВРИНОВИЧ відповів: „Якщо заява не подається, тоді це є демонстративне порушення закону”.