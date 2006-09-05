Службу Януковича очолив колишній помічник Кучми

Іщенка відправлено на будівництво

Кабінет Міністрів України призначив колишнього помічника екс-президента України Леоніда КУЧМИ Сергія ЛЬОВОЧКІНА керівником служби прем`єр-міністра України замість Олексія ІЩЕНКА. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну. О.ІЩЕНКА призначено заступником міністра будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України. Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою від 9 серпня 2006 р. призначив О.ІЩЕНКА керівником служби прем`єр-міністра, звільнивши з цієї посади Ігоря МОНТРЕЗОРА.

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