Службу Януковича очолив колишній помічник Кучми

15:46, 05 вересня 2006
Політика
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Іщенка відправлено на будівництво

Кабінет Міністрів України призначив колишнього помічника екс-президента України Леоніда КУЧМИ Сергія ЛЬОВОЧКІНА керівником служби прем`єр-міністра України замість Олексія ІЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну.

О.ІЩЕНКА призначено заступником міністра будівництва,  архітектури і житлово-комунального господарства України.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою від 9 серпня 2006 р. призначив О.ІЩЕНКА керівником служби прем`єр-міністра, звільнивши з цієї посади Ігоря МОНТРЕЗОРА.

 

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