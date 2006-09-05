Компартія проведе ревізію на ”Міттал Стіл Кривий Ріг”

Комуністична партія України ініціюватиме проведення перевірки виконання всіх інвестиційних зобов’язань власниками "Криворіжсталі".

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, про це заявив лідер українських комуністів Петро СИМОНЕНКО.

"Ми будемо вимагати проведення комплексної державної перевірки виконання теперішніми власниками "Криворіжсталі" всіх інвестиційних зобов’язань, в першу чергу - соціальних, які були взяті "Міттал Стіл" під час приватизації флагмана української металургії", - сказав він.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що "Міттал Стіл Кривий Ріг", “через хибний менеджмент та саботування інвестиційних зобов’язань перетворився на найменш ефективне металургійне підприємство в Україні”, а також на найвідсталіше серед всіх підприємств, які належать "Міттал Стіл".

"Сьогодні працівник "Криворіжсталі" виробляє вдвічі менше продукції, ніж на інших металургійних комбінатах в Україні", - наголосив лідер комуністів.

П.СИМОНЕНКО обурений рішенням керівництва "Міттал Стіл Кривий Ріг" вдатися до масових звільнень працівників.

"Фракція Компартії готує проект постанови Верховної Ради про створення спеціальної парламентсько-урядової комісії з перевірки діяльності керівництва "Міттал Стіл Кривий Ріг" та з’ясування реального економічного стану підприємства. Проектом постанови передбачено обов’язкове включення до складу комісії представників ФДМ, СБУ, Генпрокуратури, податкової адміністрації та МВС", - заявив П.СИМОНЕНКО.

Лідер комуністів переконаний, що в разі негативних висновків парламентсько-урядової комісії щодо стану виконання власниками "Криворіжсталі" інвестиційних зобов’язань та незадовільного рівня економічної ефективності підприємства, в порівнянні з періодом, коли воно перебувало у державній власності, «Криворіжсталь» має бути, згідно з чинним законодавством, повернена державі.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». 28 жовтня Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу.

“Міттал Стіл Кривий Ріг” є найбільшим виробником металопродукції на Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

Фінансовий результат від звичайної діяльності ВАТ “Міттал Стіл Кривий Ріг” (МСКР) за підсумками перших шести місяців 2006 року до оподаткування становив 1 млрд. 556,9 млн. грн., що на 378,9 млн. грн. (на 32%) більше, ніж за січень-червень 2005 року.

За поданням прокуратури Дзержинського району Кривого Рогу, яке було здійснено в травні 2006 року, керівництво ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» виплатило працівникам металургійного комбінату 38 млн. грн.