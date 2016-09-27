Порошенко ветував закон про право військових розривати контракти до закінчення особливого періоду

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. начальника Головного управління персоналу - заступника начальника Генштабу генерал-майор Володимир Талалай на брифінгу в Києві.

«Хотів би звернути увагу на питання застосування президентом України права вето стосовно прийнятого ВР 12 липня 2016 року закону України про внесення змін до закону про військовий обов’язок та військову службу», - заявив він.

«Міноборони спільно з Генштабом всебічно вивчені умови та обставини у зв’язку з прийняттям цього закону зі змінами, які були внесені під час голосування у ВР. Зміни, які були внесені в цей закон, створили умови, при яких можуть бути створені негативні наслідки для обороноздатності держави. Ми не можемо на сьогодні оголити підрозділи від особового складу», - підкреслив Талалай.

«Разом з тим, прогнозоване звільнення значної кількості військових, які за умови прийняття цього закону набули би права звільнитися з військової служби разом зі звільненням військовослужбовців «шостої черги», значно би знизило бойові можливості військових частин. Тому з метою забезпеченнях недопущення різкого зниження рівня бойової готовності президентом України відповідно до Конституції України застосовано право вето щодо цього закону», - наголосив заступник начальника Генштабу.

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Водночас, за його словами, Генштаб і Міноборони працюють над удосконаленням законодавства щодо проходження військової служби за контрактом в умовах особливого періоду.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Верховної Ради України у вівторок, 12 липня, 233 депутати проголосували за законопроект №4689. Цей документ передбачає надання права мобілізованим військовослужбовцям укладати короткострокові контракти під час особливого періоду, а при закінченні терміну дії контракту звільнитися з армії, переукласти або достроково розірвати його.

Документом встановлюється, що для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні: для осіб, які вислужили під час дії особливого періоду не менш ніж 11 місяців – 6 або 12 місяців; для інших осіб – 18 місяців.