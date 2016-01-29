Порошенко: Зарплата військових має бути не меншою за 7 тисяч
12:27, 29 січня 2016Політика
783 0
Президент України Петро Порошенко заявляє, що зарплата військовослужбовців має бути не менше 7 тис. грн.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу перед ліцеїстами у Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна.
«Минулого тижня я наказав, згідно бюджету на 2016-й рік, істотно підвищити зарплату військовослужбовцям, що дасть можливість посилити контрактну складову в нашій армії», - підкреслив Порошенко.
Читайте такожГенштаб поки не проситиме Порошенка про мобілізацію, розраховує на контрактників
«В Збройних силах України більше не буде військовослужбовців, не має бути, які будуть отримувати менше 7 тисяч гривень», - підкреслив президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter