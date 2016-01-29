Порошенко: Зарплата військових має бути не меншою за 7 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу перед ліцеїстами у Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна.

«Минулого тижня я наказав, згідно бюджету на 2016-й рік, істотно підвищити зарплату військовослужбовцям, що дасть можливість посилити контрактну складову в нашій армії», - підкреслив Порошенко.

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«В Збройних силах України більше не буде військовослужбовців, не має бути, які будуть отримувати менше 7 тисяч гривень», - підкреслив президент.