Міліція переслідує правозахисників?

Міжнародна правозахисна організація “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” просить народних депутатів України створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України за фактами переслідування цієї правозахисної громадської організації високопосадовими особами МВС України.

Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні правління “Міжнародної Ліги захисту прав громадян України”.

Зокрема, у зверненні зазначається, що 9 серпня та 28 серпня 2006 року на прес-конференціях голова правління “Міжнародної Ліги захисту прав громадян України” Едуард БАГІРОВ оприлюднив інформацію щодо протизаконних дій Петра КОЛЯДИ - заступника міністра внутрішніх справ України.

Після прес-конференцій, стверджують автори звернення, за дорученням П.КОЛЯДИ Е.БАГІРОВА залучили до кримінальної справи як свідка та намагалися вилучити усі документи організації, у тому числі фінансово-бухгалтерські, що могло призвести до зупинення діяльності правозахисної організації”.

Надалі, стверджується у зверненні, 29 серпня П.КОЛЯДА підписав лист-доручення за №13/6 - 8941, в якому вимагає від керівників обласних слідчих управлінь МВС України допитати посадових осіб місцевих осередків організації. “Повістки отримали одинадцять керівників місцевих осередків нашої організації у обласних центрах України”, - повідомляє “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України”.

“Це свідчить про тотальне переслідування правозахисної громадської організації”, - наголошує “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України”.

Автори звернення наголошують, що дії та накази П.КОЛЯДИ свідчать про перешкоджання законній діяльності громадської організації, за що передбачена кримінальна відповідальність за ст.170 Кримінального кодексу України.

Вказані намагання високопосадових працівників МВС України є спробою довести до інших правозахисних організацій з усієї України, яким чином будуть покарані ті організації, які будуть виступати у ЗМІ проти можновладців у погонах, йдеться у зверненні.

У зв’язку з вищевикладеним 5 вересня 2006 р. “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” звернулись до генерального прокурора України з проханням порушити кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.170 КК України „Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій”, відносно заступника міністра МВС України - начальника Головного слідчого управління МВС України П.КОЛЯДИ

“Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” також звернулася до голів п’яти фракцій та народних депутатів у Верховній Раді України з проханням щодо створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України за вказаними у цьому листі фактами, а також для забезпечення незалежного контролю за розслідуванням фактів перешкоджання законній діяльності цієї та інших громадських організацій України.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 31 серпня Микола ГАБЕР, який представився президентом “Міжнародної ліги захисту прав громадян України”, заявив, що Е.БАГІРОВ не має права робити ніяких заяв від імені цієї організації, оскільки вже не є її членом. За словами М.ГАБЕРА, на конференції організації було ухвалене рішення про припинення членства Е.БАГІРОВА в “Міжнародній лізі захисту прав громадян України” і звільнення з посади голови правління. М.ГАБЕР зазначив, що ця організація була створена в березні 2001 року, і вже влітку того ж року виник конфлікт з Е.БАГІРОВИМ. М.ГАБЕР стверджує, що причиною цього стала інформація про некоректні дії з боку Е.БАГІРОВА стосовно людей, які зверталися в організацію за підтримкою і захистом.

Міжнародна ліга захисту прав громадян назвала провокацією заяву про те, що Е.БАГІРОВА усунули від керівництва організацією.

Прес-служба «Міжнародної ліги захисту прав громадян України» пов`язала цю заяву М.ГАБЕРА з тим, що Е.БАГІРОВ неодноразово заявляв про корупцію в правоохоронних органах. За інформацією прес-служби, метою прес-конференції М.ГАБЕРА «була відверта дезинформація з наміром принизити репутацію Е.БАГІРОВА і репутацію Міжнародної правозахисної організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України».

«Ця прес-конференція була організована вищими посадовцями МВС України, проти яких виступала організація. Крім того, на прес-конференції були присутні працівники ЦГЗ МВС України», - зазначила прес-служба правозахисної організації.