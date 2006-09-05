Про самопожертву Януковича говорити ще рано

Керівник фракції Партії регіонів у ВР Раїса БОГАТИРЬОВА вважає передчасним обговорювати формат участі Партії регіонів в наступних президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні журналістам, коментуючи вислови народного депутата Ганни ГЕРМАН про те, що прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтримає на наступних президентських виборах кандидатуру діючого Президента Віктора ЮЩЕНКА.

«Такі стратегічні рішення, як участь політичної партії в президентських або парламентських виборах, визначатиме з`їзд партії. Зараз некоректно це обговорювати», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Довідка УНІАН. У інтерв`ю виданню «Столичные новости», опублікованому сьогодні, Г.ГЕРМАН не виключила, що на наступних президентських виборах В.ЯНУКОВИЧ може підтримати кандидатуру В.ЮЩЕНКА.