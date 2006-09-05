Янукович і Мороз обрані співголовами координаційної ради

Керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді Раїса БОГАТИРЬОВА уточнила, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ обрані співголовами координаційної ради антикризової коаліції, що забезпечуватиме взаємодію уряду і парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, Р.БОГАТИРЬОВА сказала журналістам, що «йдеться про координаційну раду, досвід існування якої був у попередньому складі парламенту, де по черзі засідання парламентської більшості, а зараз коаліції, вели представники уряду або у Верховній Раді, або в Кабміні. Також є люди, які будуть уповноважені відповідати за організацію роботи коаліції».

Але питання, чому в керівництві робочих органів антикризової коаліції немає представника Комуністичної партії України, вона відповіла, що персональний склад координаційної ради мінятиметься залежно від питань. Але в ньому будуть представлені представники урядових і парламентських комітетів. «А що стосується співголів – вони визначені сьогодні, і ми підтримали цю пропозицію», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні ради антикризової коаліції співголовами коаліції були обрані прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради О.МОРОЗ, координатором коаліції обрана заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВА.