Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтримує ідею націоналізації «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам після закінчення засіданні Кабінету міністрів.

«Я, як прем`єр-міністр, підтримую націоналізацію «Промінвестбанку», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що цей банк став жертвою не в результаті впливу кризових чинників, а став жертвою «банальної рейдерської атаки», яка не була своєчасно зупинена силовими структурами.

Прем`єр зазначила, що сподівається на те, що Національний банк (НБУ 7 жовтня ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку» - УНІАН) забезпечить нормальну й стабільну роботу цього банку, який є одним із найбільших в Україні.

Вона також підкреслила, що уряд зробить усе, що в його компетенції, для націоналізації «Промінвестбанку».

«Цей банк повинні повернути державі, й держава нестиме відповідальність за всіма зобов`язаннями «Промінвестбанку», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК повідомив, що Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) на своєму засіданні 20 жовтня ц.р. розгляне пакет заходів щодо боротьби з впливом світової фінансової кризи на економіку України, зокрема, питання націоналізації «Промінвестбанку».

«Ми, члени робочої групи (робоча група брала участь у підготовці пакета антикризових заходів, який розглядатиме РНБО – УНІАН), радимо в цьому проекті документу саме такий шлях вирішення долі «Промінвестбанку» - провести його націоналізацію за допомогою можливостей НБУ, уряду й Ощадбанку», - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, у разі ухвалення РНБО вищезгаданого пакета заходів, питання про «Промінвестбанк» можна буде закрити вже через два-три тижні.

«Фізичні особи, які тепер стануть вкладниками не «Промінвестбанку», а Ощадбанку, одержать стовідсоткову гарантію держави», – зазначив О.ШЛАПАК. «Ми вже провели попередні консультації й переговори, зокрема з НБУ, яким способом можна буде провести таку трансакцію. Я впевнений, що в разі ухвалення такого рішення РНБО ми за дуже короткий час - два-три тижні - зможемо провести таку трансакцію й кардинальним чином змінити ситуацію з «Промінвестбанком», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., із яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання внесків населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. гривень», – наголошувалося в прес-релізі НБУ.

7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначено заступника голови Нацбанку Володимира КРОТЮКА.