УКРОП закликає всі демократичні сили об'єднати зусилля для розробки стратегії щодо порятунку країни

Про це йдеться у резолюції ІХ з'їзду УКРОПу, яка містить оцінку поточної політичної та економічної ситуації в країні.

«Якщо не запропонувати альтернативу сьогодні, завтра ми запізнимося назавжди. Місія партії УКРОП – знайти цю альтернативу і реалізувати її в інтересах усіх українців, включно з тими, які зараз перебувають в окупованих Донбасі та Криму», – йдеться у тексті резолюції.

На думку делегатів з’їзду УКРОПу, за два з половиною роки після трагічних подій на Майдані не була виконана жодна вимога Революції гідності, а держава й досі залишається чужою для своїх громадян. Поки нація боролася з агресором на сході України, стара номенклатурно-кумівська система відродилася в нових іпостасях і далі продовжує розкрадали країну та перетворювати її на недієздатну, підкреслили представники УКРОПу.

У партії наголосили на неприпустимості встановлення непідйомних для більшості українців тарифів під прикриттям кредитів МВФ, якими людей заганяють у пастку бідності. Також укропівці вважають безвідповідальним проект бюджету на 2017 рік, який влада хоче наповнити за рахунок скасування пільг для сільського господарства та малого бізнесу та приватизації держвласності за копійки. Перекладання соціальних зобов'язань на плечі місцевих бюджетів під виглядом децентралізації найбільше вдарить по медицині, науці та інфраструктурі – сферах, без яких Україна ніколи не стане конкурентоспроможною, вважають у партії.

Ще одним болючим питанням залишаються переговори щодо Донбасу, в яких владна еліта не проявляє жодної політичної волі, продовжуючи натомість незаконну торгівлю з терористами, розкрадання і безлад.

Врятувати країну може лише консолідація справжніх патріотів, переконані в УКРОПі. «Тільки разом ми зможемо відстояти свої національні інтереси. Тільки разом ми переможемо!», – йдеться в резолюції з’їзду.