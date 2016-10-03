Міноборони про "пришиту" справу Сущенка: чергова вигадка і провокація Кремля

Заяви ФСБ РФ щодо приналежності українського журналіста Романа Сущенка до підрозділів розвідки України є черговою провокацією, йдеться в заяві на сайті Міноборони.

"Це вже не перші спроби російських спецслужб виправдати свої злочинні дії при затриманні українських громадян вигадками про неіснуючих диверсантів і шпигунів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух «Открытая Россия» на своєму сайті заявив, що суд Москви заарештував на 2 місяці українського журналіста Романа Сущенко за звинуваченням у «шпигунстві», і що правозахисники випадково зустріли чоловіка в камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці. «Укрінформ» і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист з відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він вночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українцем.

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Крім того, «Укрінформ» звернувся із закликом до журналістської спільноти встати на захист колеги, а також за допомогою міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Романа. ФСБ РФ оголосила Сущенка «полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України», який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».