"Гуантанамо розміром з Росію": Афанасьєв з власного досвіду розповів, що зараз відбувається із затриманим в РФ Сущенком

"В Романа Сущенка вже відібрали всі особисті речі, включно з нижньою білизною. Замість цього заручник Кремля отримав синю, рвану робу. Провина бранця ще не доведена, а зобов'язання виглядати як злочинець вже є. Що очікує в СІЗО "Лефортово". Життя у розмірі три кроки вперед, три кроки назад. Два металевих ліжка. Та ще не огороджений туалет біля дверей, щоб у вічко було добре тебе бачити. Ласкаво просимо в російське телешоу "Дом 2", - написав він на своїй стоpінці у Facebook.

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За словами Афанасьєва, тепер в раціоні Сущенка тільки баланда.

Колишній в’язень Кремля зазначив, що наразі у Сущенка нема можливості передягтися в нормальний одяг, нема можливості написати листа додому.

"Нічого нема. І не буде, бо нема кому йому це передати, нема йому на що це купити. Вже зараз нам необхідно зібрати теплі речі для Романа Сущенка. Вже зараз необхідно перерахувати кошти йому на особистий рахунок щоб бранець міг купити необхідні речі в ларьку СІЗО. Вже зараз треба українцю сісти та написати листа до Романа Сущенка зі словами підтримки", - підкреслив Афанасьєв.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух «Открытая Россия» на своєму сайті заявив, що суд Москви заарештував на 2 місяці українського журналіста Романа Сущенко за звинуваченням у «шпигунстві», і що правозахисники випадково зустріли чоловіка в камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці. «Укрінформ» і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист з відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він вночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українцем.

Крім того, «Укрінформ» звернувся із закликом до журналістської спільноти встати на захист колеги, а також за допомогою міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Романа. ФСБ РФ оголосила Сущенка «полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України», який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».