Луценко переконаний, що Чорновіл був убитий

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що народний депутат В’ячеслав Чорновіл був убитий, а не став жертвою дорожньо-транспортної пригоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Дніпропетровську.

«Як людина, що має на руках достатньо матеріалів, я переконаний, що народний депутат В’ячеслав Чорновіл став жертвою вбивства, а не дорожньо-транспортної пригоди», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, він не має права говорити дуже багато, оскільки справу за фактом загибелі В.Чорновола розслідує Генпрокуратура України.

«Якщо ГПУ вчинить згідно із законом, то громадськість дізнається про багато додаткових фактів щодо загибелі лідера Народного руху України».

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що МВС останнім часом «серйозно просунувся» у результатах розслідування загибелі В.Чорновола.

За словами міністра, виявлено дуже багато нових обставин, які свідчать, що В.Чорновіл став жертвою вбивства.

Ю.ЛУЦЕНКО зізнався, що має більше матеріалів, ніж наразі повинен мати міністр внутрішніх справ.

Міністр повідомив, що це він робить свідомо, оскільки «деякі співробітники ГПУ та СБУ бояться повторного поховання справи щодо загибелі В.Чорновола».

Довідка УНІАН. В.Чорновіл загинув в автокатастрофі у березні 1999 року. За офіційною версією МВС, він загинув внаслідок випадкової ДТП під Києвом: автомобіль В.Чорновола врізався у "КамАЗ" з причепом, який розвертався на дорозі. Соратники В.Чорновола вважають його загибель політичним убивством.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у серпні ініціював проведення додаткового розслідування обставин загибелі видатного державного і громадського діяча В.Чорновола.

«Ми зараз повертаємось знову до того питання (загибелі) у вигляді чергового і нового доручення, яке дав я як Президент», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Зараз Генеральна прокуратура України проводить нову експертизу в справі загибелі В.Чорновола. Лише після цього Генпрокуратура ухвалить рішення про передачу документів до суду.