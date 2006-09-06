Янукович обстоює європейські цінності ще з 1997 року

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що в Україні необхідно проводити глибинні реформи, запроваджуючи цінності європейської демократії.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, про це він заявив на XVI Економічному форумі “Криниця-2006” у Польщі.

“Ми добре розуміємо, що сьогодні саме від українців багато залежить, щоб Україна стала європейською державою, а тому відходимо від євроромантизму й переходимо до європрагматизму”, – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ

За словами прем’єр-міністра, такий підхід завжди сповідувала очолювана ним політична сила: “Партія регіонів ще 1997 року ухвалила рішення і підтримала інтеграцію України в ЄС у своїх програмних документах”.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, саме дворічне протистояння та політична криза, які припинилися вже після створення парламентської коаліції, переконали українське суспільство у важливості європейських цінностей.