"Це смертельно небезпечно": російський опозиціонер Курносова пояснила, чому українцям не варто їздити до РФ
Російський опозиційний політик, емігрантка Ольга Курносова вважає смертельно небезпечними приватні візити українців до РФ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Києві.
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«З приводу історії з затриманням українського журналіста Романа Сущенка. Ми вже звикли до того, що «путінська» Росія жодним правилам не відповідає. Але його (Сущенка – УНІАН) знайшли практично випадково. Зоя Свєтова з Громадської спостережної комісії Москви ходила по ізоляторах і в карантині ізолятора «Лефортово» знайшла українського журналіста. Тобто, якщо б вони туди не зайшли, то його б взагалі не знайшли», - зазначила Курносова.
«Росія підписала договори, які свідчать, що при будь-якому затриманні іноземного громадянина консульські та посольські відділи повинні бути проінформовані негайно, і будь-який іноземний громадянин, навіть у такій країні, як Росія, має право на консульську допомогу з моменту свого затримання. Тут цього не було зроблено», - наголосила Курносова.
«Роман навчався ще в радянські часи у військовому училищі, і я не виключаю, що йому подзвонив якийсь однокурсник, він поїхав до Москви, чомусь вирішив із ним зустрітися, а цей однокурсник служить зараз у російській армії... Я думаю, що зараз розгорнута ціла кампанія: телефонують і пишуть українським журналістам і зазивають до Росії. Я звертаюся до всіх громадян України - журналістів і не тільки: не їдьте до Росії з приватними візитами, це смертельно небезпечно для вас», - наголосила Курносова.
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«Якщо ви туди маєте поїхати з робочої необхідності – це обов'язково має бути відрядження, ваше керівництво має знати, що ви туди їдете, консульський відділ має знати, що ви туди їдете. Якщо ви журналіст – краще запитайте акредитацію в МЗС, це єдине, що може хоч якось вас підстрахувати від таких страшних історій, як те, що сталося з Романом Сущенком», - застерегла російський політик
Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.
У Міністерстві оборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.
Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Сьогодні, 4 жовтня, Фейгін подав ще одне клопотання до слідчого органу ФСБ РФ про його допуск до матеріалів справи.