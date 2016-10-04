"Це смертельно небезпечно": російський опозиціонер Курносова пояснила, чому українцям не варто їздити до РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Києві.

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«З приводу історії з затриманням українського журналіста Романа Сущенка. Ми вже звикли до того, що «путінська» Росія жодним правилам не відповідає. Але його (Сущенка – УНІАН) знайшли практично випадково. Зоя Свєтова з Громадської спостережної комісії Москви ходила по ізоляторах і в карантині ізолятора «Лефортово» знайшла українського журналіста. Тобто, якщо б вони туди не зайшли, то його б взагалі не знайшли», - зазначила Курносова.

«Росія підписала договори, які свідчать, що при будь-якому затриманні іноземного громадянина консульські та посольські відділи повинні бути проінформовані негайно, і будь-який іноземний громадянин, навіть у такій країні, як Росія, має право на консульську допомогу з моменту свого затримання. Тут цього не було зроблено», - наголосила Курносова.

«Роман навчався ще в радянські часи у військовому училищі, і я не виключаю, що йому подзвонив якийсь однокурсник, він поїхав до Москви, чомусь вирішив із ним зустрітися, а цей однокурсник служить зараз у російській армії... Я думаю, що зараз розгорнута ціла кампанія: телефонують і пишуть українським журналістам і зазивають до Росії. Я звертаюся до всіх громадян України - журналістів і не тільки: не їдьте до Росії з приватними візитами, це смертельно небезпечно для вас», - наголосила Курносова.

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«Якщо ви туди маєте поїхати з робочої необхідності – це обов'язково має бути відрядження, ваше керівництво має знати, що ви туди їдете, консульський відділ має знати, що ви туди їдете. Якщо ви журналіст – краще запитайте акредитацію в МЗС, це єдине, що може хоч якось вас підстрахувати від таких страшних історій, як те, що сталося з Романом Сущенком», - застерегла російський політик

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.

У Міністерстві оборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.

Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Сьогодні, 4 жовтня, Фейгін подав ще одне клопотання до слідчого органу ФСБ РФ про його допуск до матеріалів справи.