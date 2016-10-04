Адвокат пояснив, що може врятувати українського журналіста з Росії

Про це заявив адвокат Микола Полозов, передає "112 Україна" .

"Для початку треба зрозуміти стан самого Сущенка. По-друге, нюанси, які стосуються його справи, після цього можна буде вибудовувати якусь подальшу тактику. Міжнародний тиск – це єдиний шлях, яким можна врятувати хоч когось з рук РФ. Іншого шляху немає", - заявив він.

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За його словами, ФСБ намагається виграти час, щоб психологічно зламати Сущенка.

"Перш за все, ФСБ намагається виграти час для того, щоб психологічно зламати Сущенка для того, щоб він пішов на умови слідства. Якщо буде незалежний адвокат, зробити це буде практично неможливо. Важливо здійснити перший контакт. Необхідно потрапити на територію ізолятора. Я думаю, що буде досить складно", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух "Открытая Россия" повідомив, що московський суд заарештував на 2 місяці журналіста українського державного інформагентства "Укрінформ" Сущенка за звинуваченням у шпигунстві, і що правозахисники випадково зустріли чоловіка в камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці.

ФСБ РФ вважає Сущенка "полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", який "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність Збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю й витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".