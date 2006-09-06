Ющенко оприлюднить Стратегію національної безпеки України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 5 вересня доручив підготувати позачергове Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної безпеки».

Як зазначено в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави, з метою визначення стратегічних цілей і основних завдань державної політики національної безпеки України, принципів і засобів забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в умовах реалізації політичних рішень, пов`язаних із конституційними змінами та необхідністю досягнення національної єдності, В.ЮЩЕНКО постановляє визнати за необхідне підготовку позачергового Послання Президента України до ВР «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної безпеки», в якому, серед іншого, визначити Стратегію національної безпеки України.

Цим указом глава держави схвалив таку структуру Послання:

внутрішнє і зовнішнє середовище формування національних інтересів України;

Стратегія національної безпеки України:

– стратегічні цілі державної політики національної безпеки України;

– основні завдання державної політики національної безпеки на сучасному етапі розвитку України;

– принципи забезпечення національної єдності та захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз;

– механізми реалізації Стратегії національної безпеки України;

ресурсне забезпечення виконання основних завдань державної політики національної безпеки України;

принципи і механізми державного та громадського контролю реалізації Стратегії національної безпеки України.

Керівництво підготовкою проекту Послання Президент поклав на виконуючого обов`язки секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира ГОРБУЛІНА, а організаційно-методичне забезпечення підготовки проекту Послання - на апарат РНБО.

Глава держави доручив Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України надати до 15 вересня апарату РНБО інформаційно-аналітичні матеріали для підготовки проекту Послання та пропозиції про зміни до чинних законів з питань національної безпеки і оборони.

В. ГОРБУЛІН має подати проект Послання до 31 жовтня.