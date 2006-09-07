Як Янукович з корупцією боротиметься

Уряд України планує розпочати активну боротьбу з корупцією в різних сферах життєдіяльності країни. Про це заявив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час свого перебування на економічному форумі „Криниця-2006” у польському місті Криниця Гурська, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

На думку глави українського уряду, для того, щоб викорінити корупційні явища, необхідні не лише економічні реформи, а й реформа охорони здоров’я, а також пенсійна й військова реформи. І саме політична реформа, яка зараз відбувається в Україні, відкриває шлях до їх успішної реалізації, вважає він. „Серйозні реформи можна проводити лише там, де є стабільні відносини між урядом та парламентом, і Конституційна реформа дає нам такі можливості”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому прем’єр-міністр України повідомив учасників та гостей Форуму про те, що Кабінет Міністрів України вже підготував антикризову програму, яка дозволить у 2006-2007 роках усунути перекоси в економіці України, накопичені за останні півтора роки, та зняти надлишкове навантаження на товаровиробників.