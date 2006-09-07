Катерина Ющенко сьогодні обідатиме з королевою

Сьогодні до Києва з неофіційним візитом прибуває королева Швеції Сильвія, засновниця і почесний голова Всесвітнього фонду дитинства. В аеропорту її зустріне дружина Президента Катерина Ющенко, яка вже встигла запросити королеву на обід в резиденції глави держави. "У королеви дуже напружений графік, вона навіть не встигне оглянути видатні місця і погуляти столичними вулицями. Її одноденне перебування зорієнтоване на одне: благодійність для українських дітей", - сказав газеті "Сегодня" другий секретар посольства Швеції в Україні Ерн Фагербергерас.