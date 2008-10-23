Відбудеться Четвертий Київський діалог

23 жовтня о 17.00 у Малому Маріїнському палаці в Києві (вул. Грушевського, 22) розпочнеться Четвертий Київський діалог.

Київський діалог є заходом найвищого рівня в рамках контактів між громадянськими суспільствами Німеччини та України.

В цьому році основною темою заходу стане ”Історія та політика пам’яті в Україні та Німеччині сьогодні”.

Німецькі й українські експерти дискутуватимуть на теми доступу до актів комуністичного режиму, теми опозиції та дисидентства, а також - ставлення до голодомору та Голокосту.

В заході візьмуть участь депутати Німецького бундестагу Катрін Гьорінг-Еккардт і Еккарт фон Кледен, Федеральна уповноважена з документів Міністерства державної безпеки НДР Маріанна Біртлер та керівник СБУ України Валентин Наливайченко.

Київський діалог організовано Фондом Конрада Аденауера, Польсько-Українською фундацією співпраці (PAUCI), європейським обміном та Німецьким товариством східноєвропейських досліджень.

Четвертий Київський діалог продовжиться 24 жовтня.