Ющенко поїхав за каспійською нафтою

11:13, 07 вересня 2006
Політика
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Президента супроводжує велика компанія 

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з офіційним візитом до Азербайджану.

Як повідомляв УНІАН, 7-8 вересня В.ЮЩЕНКО у ході офіційного візиту до Азербайджанської Республіки зустрінеться з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ. Також заплановано, що глава Української держави відвідає парламент Республіки та зустрінеться з урядовцями.

Серед тем, які обговорюватимуться під час візиту, зокрема, питання співпраці в торговельно-економічній сфері та проекти в сфері енергетичної безпеки. Президент України переконаний, що важливим напрямком двосторонньої співпраці наших країн є створення нового маршруту транспортування каспійської нафти у напрямку Баку – Одеса – Броди – Плоцьк.

Під час візиту передбачається підписання міжурядових угод «Про співпрацю у сфері навколишнього середовища», «Про міжнародні комбіновані вантажні перевезення» та інших документів.

Глави держав також обговорять проведення Днів культури України в Азербайджані та Днів культури Азербайджану в Україні.

Крім того, В.ЮЩЕНКО виступить перед студентами та професорсько-викладацьким складом Бакинського слов`янського університету з промовою на тему «Зовнішня політика України».

Під час візиту главу Української держави супроводжують міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК, віце-прем’єр-міністр, голова української частини Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічної співпраці Андрій КЛЮЄВ, міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр транспорту та зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, народні депутати Анатолій КІНАХ та Едуард ЗЕЙНАЛОВ.

 

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