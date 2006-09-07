УНП закликає бойкотувати російськомовних держслужбовців

Українська народна партія закликає свідомих українців бойкотувати російськомовних держслужбовців.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

Зокрема, Рада Львівської міської організації УНП прийняла звернення до керівництва держави, органів місцевого самоврядування, ЗМІ та львівської громади щодо загрози державності української мови.

За словами депутата Львівської обласної ради Олега НЕМЧІНОВА, «прийняття звернення було викликано призначенням куратором Львівської області першого віце-прем’єра Миколи АЗАРОВА, який не володіє українською мовою». «Зрозуміло, що Львівщина мусить вирішувати свої економічні питання, і від пана АЗАРОВА буде залежати багато, а отже, для того, аби знайти спільну мову з львів’янами, не посягаючи на їх національні права, усі високопосадовці зобов’язані дотримуватись законодавства про мови та державну службу», - наголосив він.

Як повідомив О.НЕМЧІНОВ, «УНП закликала керівників та працівників державних організацій та органів місцевого самоврядування бойкотувати усіх державних службовців, які свідомо не використовують українську мову у службовому спілкуванні; представників ЗМІ - бойкотувати усі коментарі державних службовців, що надаються недержавною мовою; усіх громадян - в разі виявлення, що державні службовці під час виконання ними своїх службових обов’язків, спілкуються недержавною мовою, протоколювати такі факти та звертатись до суду і вимагати звільнення таких службовців у зв’язку з порушенням законодавства про мови та державну службу».