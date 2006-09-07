Міністр юстиції порушує Конституцію свідомо

Міністр юстиції України Роман ЗВАРИЧ вважає, що, не склавши з себе депутатських повноважень, порушує Конституцію України не більше, ніж інші депутати-сумісники.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Дело» (№159 від 7 вересня 2006 року).

На питання, чи порушує він Конституцію України, Р.ЗВАРИЧ відповів: «Думаю, що так само, як і кожен народний депутат - нині член Кабінету Міністрів, щодо якого все ще за процедурою не ухвалено рішення Верховної Ради про складання депутатського мандата».

Він зазначив, що доки не буде вирішено питання щодо участі «Нашої України» в парламентсько-урядовій коаліції, «природно, я доти не можу вирішити своє особисте питання». За словами Р.ЗВАРИЧА, «мій статус залишається у підвішеному стані».

Р.ЗВАРИЧ вважає, що до кінця тижня буде визначеність з приводу нової коаліції.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Регламентного комітету Верховної Ради України, лише Р.ЗВАРИЧ не написав заяви про складання депутатських повноважень.