Ющенко півтори години говорив з Януковичем в аеропорту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО перед відльотом до Баку в аеропорту «Бориспіль» провів зустріч з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, розмова тривала 1,5 години.

Співрозмовники обговорили економічну ситуацію в Україні та виконання державного бюджету.

Керівник уряду поінформував Президента про результати свого візиту до Польщі і про підсумки переговорів з польською стороною стосовно перспективи нафтопроводу «Одеса–Броди». Ця тема звучала у контексті офіційного візиту Президента до Азербайджану, під час якого йтиметься саме про створення нового маршруту транспортування каспійської нафти по лінії “Баку–Одеса–Броди–Плоцьк”. Президент і прем’єр вважають, що Україна повинна активізувати роботу зі своїми партнерами у питаннях участі нашої держави в енергетичних проектах.

В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ також обговорили тему енергетичної безпеки і роботу уряду над забезпеченням України енергоносіями та підготовкою до опалювального сезону.

Ще одна тема зустрічі – координація роботи між Секретаріатом Президента і Кабінетом Міністрів. Президент і прем’єр домовилися, що наступного тижня відбудуться робочі зустрічі між керівництвом Секретаріату та урядовцями для узгодження усіх питань з координації цієї роботи. Президент відзначив, що ця тема особливо актуальна нині, коли внаслідок політичної реформи між гілками влади формуються нові відносини.

Співрозмовники також обговорили деякі теми зовнішньої політики та питання розвитку Києва.