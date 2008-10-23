Тимошенко пригнала до Ради "табун троянських конів лобістської породи"?

Урядовому антикризовому пакету бракує реальних антикризових заходів.

Таку думку висловила народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ.

За її словами, натомість урядовий антикризовий пакет “містить цілий табун троянських коней лобістської породи”.

Л.ОРОБЕЦЬ вважає, що “публічні заклики прем’єра до єднання політиків у борні проти світового економічного колапсу на тлі блокування парламентської трибуни з боку БЮТ є не більш ніж димовою завісою”.

“Галас, раптово піднятий навколо кризи, з котрою майже рік живуть українці, є насправді прикриттям справжньої мети, яку переслідує проект Кабміну, – зняти з уряду відповідальність за розвал економіки, зумовлений власним популізмом, а принагідно – назбирати «з миру по нитці» коштів на вибори”, – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

Народний депутат не бачить логіки в ідеї посилення регуляторних повноважень Кабміну, що не має підтримки парламентської більшості. «Чому Верховна Рада повинна уповноважити Кабмін, що фактично розвалив економіку власною некомпетентністю, на ще більш «героїчні» вчинки? Чи не занадто висока ціна за прем’єрське крісло для ТИМОШЕНКО? У даній сфері несподіванок не буває – ще взимку фахівці попереджали Прем’єра про трагічні наслідки, що може мати низка популістських проектів від БЮТ на кшталт імпорту дешевого заморського м’яса чи грошових подачок інфляційного ефекту”, – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

На думку народного депутата, лідер БЮТ наразі свідомо протиставляє вибори й антикризові заходи, декларуючи їх несумісність. «Між тим очевидно, що будь-який антикризовий проект подолання економічної кризи не має жодного шансу на успіх без врахування її політичних джерел і складових. У нашій ситуації, рятувати економіку без заміни політичного менеджменту – все одно, що лікувати застуду шляхом боротьби із її симптомами», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.