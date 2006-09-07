Зміна назви коаліції є для Нашої України принциповою

“Наша Україна” не згодна на приєднання до старої коаліції, а виключно на створення нової – Коаліції національної єдності”, – заявив постійний представник Президента у Верховній Раді, член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, депутат, водночас, пояснив, що з юридичної точки зору фактично це відбудеться шляхом реорганізації коаліції, тому що створення нової вимагатиме припинення дії попередньої, а це потягне за собою відставку уряду. “Аби уникнути цих юридичних формальностей, краще говорити про реорганізацію коаліції з обов’язковим підписанням нової коаліційної угоди і зміною назви коаліції”, – сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

“Для “Нашої України” принциповою є зміна назви коаліції, адже ми не бачимо тієї кризи, проти якої спрямована антикризова коаліція. Відповідно до Меморандуму, підписаного одразу після Універсалу національної єдності, йде мова про створення Коаліції національної єдності і підписання нової угоди, – нагадав народний депутат. - Така назва має підкреслити основну мету підписання Універсалу і створення коаліції – все це робиться для досягнення національної єдності”.

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляв, що парламентська коаліція у разі приєднання фракції «Наша Україна» функціонуватиме на основі нової редакції коаліційної угоди.

Разом з тим народний депутат, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ 6 вересня повідомив, що питання перейменування антикризової коаліції в коаліцію національної єдності буде вирішуватись на загальних зборах існуючої коаліції.

За його словами, відповідна пропозиція «Нашої України» буде обговорюватись з кожним членом антикризової коаліції, а рішення прийматиметься на загальних зборах.