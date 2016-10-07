Глава Міноборони Естонії запевнив, що Україна завжди може розраховувати на їхню підтримку
Міністр оборони Республіки Естонія Ханнес Ханс запевняє, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Естонії.
Про це він заявив під час спільної з міністром оборони України Степан Полторак прес-конференції в Таллінні, повідомили УНІАН у прес-службі українського оборонного відомства.
Ханс також підкреслив, що «ми однозначно бачимо Україну у складі нашої дружної сім'ї європейських країн».
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У свою чергу Полторак зазначив, що Україна високо цінує ту підтримку і допомогу, яку надає Естонія. Це, зокрема, допомога у підготовці естонськими інструкторами українських військових, обмін досвідом, а також реабілітація в лікувальних установах Естонії поранених в АТО українських бійців.
«Для нас особливо важливим кроком у співпраці є те, що естонська сторона завжди підтримує нас на дипломатичному рівні. Зокрема, що стосується санкцій щодо Російської Федерації», - сказав Полторак.