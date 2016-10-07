Глава Міноборони Естонії запевнив, що Україна завжди може розраховувати на їхню підтримку

Про це він заявив під час спільної з міністром оборони України Степан Полторак прес-конференції в Таллінні, повідомили УНІАН у прес-службі українського оборонного відомства.

Ханс також підкреслив, що «ми однозначно бачимо Україну у складі нашої дружної сім'ї європейських країн».

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У свою чергу Полторак зазначив, що Україна високо цінує ту підтримку і допомогу, яку надає Естонія. Це, зокрема, допомога у підготовці естонськими інструкторами українських військових, обмін досвідом, а також реабілітація в лікувальних установах Естонії поранених в АТО українських бійців.

«Для нас особливо важливим кроком у співпраці є те, що естонська сторона завжди підтримує нас на дипломатичному рівні. Зокрема, що стосується санкцій щодо Російської Федерації», - сказав Полторак.