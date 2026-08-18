На Москву та область летіло понад 600 дронів: уражено склад Wildberries (відео)

У Підмосков’ї без електроенергії залишилися понад п’ять тисяч споживачів та 46 "соціально значущих об’єктів".

У ніч на 18 серпня Москву та Московську область атакували кілька сотень дронів, у регіоні спалахнули пожежі, влада повідомила про нальоти.

Після другої години ночі мер Москви Сергій Собянін почав писати, що ППО нібито збиває дрони. Паралельно у соцмережах почали з’являтися відео, на деяких із яких було видно пожежі.

Станом на 5:00 Собянін заявив, що в бік Московської області летіли 620 БПЛА, з них 180 безпілотників знищено в Московській області.

Відео дня

Наслідки атак

У соцмережах пишуть про пожежі та падіння уламків внаслідок роботи російської ППО.

Також з’явилася інформація про влучання в районі Московського НПЗ, однак поки що пошкодження самого НПЗ не підтверджено.

Тим часом офіційні органи влади вже офіційно підтвердили деякі наслідки атаки. Так, губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що безпілотник влучив у склад Wildberries у районі Атлант-парку в Богородському окрузі Підмосков’я, де спалахнула пожежа.

Також у Коломні після падіння уламків БПЛА загорівся торговий павільйон у районі ТЦ "Глобус". А в Електросталі пошкоджено автомобіль і трансформаторну підстанцію.

Оновлено о 8:50. У компанії Wildberries підтвердили атаку на їхній склад у Підмосков'ї.

"Через атаку на Московську область зазнав незначних пошкоджень логістичний комплекс компанії в цьому регіоні – уламки зачепили стіну будівлі. Наслідки оперативно ліквідовано. На об’єкті було проведено завчасну евакуацію відповідно до вимог безпеки. Товари не постраждали", – заявили в компанії.

Також після атаки безпілотників на Підмосков’ї без електроенергії залишилися понад п’ять тисяч споживачів і 46 "соціально значущих об’єктів". Під відключення потрапили мешканці міських округів Лікіно-Дулево та Орехово-Зуєво.

Аварія сталася о 5:30 18 серпня через пошкодження обладнання електромережевої організації. У "Мособленерго" заявили, що відновлення електропостачання займе близько двох годин. Що саме стало причиною пошкодження обладнання, там не уточнили.

Удари по російській столиці

У ніч на 16 серпня дрони вразили логістичний комплекс Wildberries у Коледіно під Москвою. Це найбільший склад компанії – його площа становить понад 200 000 кв. м.

За словами президента України Володимира Зеленського, російське командування стягнуло під Москву всі комплекси ППО, що не задіяні на фронті, повністю оголивши зовнішні кордони Росії.

Також відомо, що в Москві скасували великий військово-музичний фестиваль за чотири дні до його запланованого початку. Ймовірна причина – страх перед українськими дронами.

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