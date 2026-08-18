Росія в лютому може піти у наступ на Київщину та Чернігівщину, - ГУР

Все залежить від того, чи оголосить Путін мобілізацію після виборів.

Якщо Росія в цьому році проведе мобілізацію, то вже взимку цілком може піти у новий наступ на північному напрямку – на Київську та Чернігівську область. Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"До виборів вони будуть намагатись показувати якісь здобутки на тих ділянках фронту, де вони можуть щось зробити. А вже після – можливо, буде мобілізація", - зазначив він.

Він нагадав, що повномасштабне вторгнення почалось у лютому 2022 року, часткову мобілізацію у Росії почали в другій половині жовтня 2022 року. Бойові підрозділи, які могли реально вступити в бій, були на фронті у січні 2023-го, якась частина була ще в грудні.

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"Тобто якщо агресор в цьому році проведе нову хвилю мобілізації – вони можуть підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року. А це не виключає, що російське командування може влаштувати таку операцію у лютому, знаючи любов Путіна до символічних дат", - сказав заступник начальника ГУР МО.

Водночас графіки будуть залежати від того, скільки людей будуть мобілізувати і чи буде загалом мобілізація.

При цьому Скібіцький наголосив, що в цьому році теоретично наступ з півночі можливий, але "на практиці немає умов, індикаторів, які би показували, що вони готові до цієї операції, немає військ для цього".

Перемир'я не варто очікувати

Скібіцький зазначив, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори. Тож до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде.

За даними воєнної розвідки, росіяни продовжать бити по ОПК, військових об'єктах, енергетиці, системі логістики, АЗС. Під загрозою електроенергія та опалення ,а також система водопостачання.

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