Долар і євро подорожчали: курс валют в Україні 18 серпня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,55 грн, а євро – 51,54 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 18 серпня, зріс на 3 копійки і складає 45,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і становить 52,18 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,54 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,00 грн/євро, а курс продажу - 51,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 18 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,69 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,81 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що цього тижня валютний ринок може "нервувати", але поки що немає підстав очікувати, що курс валют різко перевищить нинішній рівень. Згідно з його прогнозом, курс долара перебуватиме в межах 44,6–45,2 гривні на міжбанківському ринку та 44,8–45,2 гривні на готівковому ринку.

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