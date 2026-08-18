'Сліди ДНК ведуть до Литви': інцидент в Лейпцигу та посилки з вибухівкою можуть бути пов'язані

Литовські органи влади активно співпрацюють із закордонними колегами з метою запобігання потенційним актам саботажу.

Міністри оборони та внутрішніх справ Литви отримали інформацію про можливий зв’язок між інцидентом із дроном в аеропорту "Лейпциг/Галле" в Німеччині та розслідуванням в Литві щодо посилок з запальними пристроями, надісланих за кордон, повідомляє LRT.

Видання розповіло, що минулого тижня міністр оборони Робертас Каунас заявив, що очікує отримати інформацію щодо цього інциденту та повідомлення про те, що "сліди ДНК також ведуть через територію Литви".

Міністерство внутрішніх справ повідомило в понеділок, 17 серпня, що литовські органи влади активно співпрацюють із закордонними колегами з метою запобігання потенційним актам саботажу.

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Водночас, у відомстві відмовилися надавати додаткові подробиці, оскільки розслідування триває.

Каунас підтвердив, що отримав цю інформацію, але зазначив, що вона "безумовно не призначена для оприлюднення":

"Це питання, безперечно, належить до компетенції Міністерства внутрішніх справ, тому я не бажаю коментувати питання, що виходять за межі мого відомства, але всю запитувану інформацію ми отримали".

Інцидент з дроном в аеропорту Німеччини

Раніше УНІАН повідомляв, що 4 серпня в аеропорту Лейпцига поруч з українським літаком "Антонов" знайшли безпілотник, який впав. Фахівці ідентифікували вантаж дрона як вибухівку. Усередині пакета також був детонатор. За даними фахівців, вибуху не сталося лише через несправність детонатора. В американській розвідці припускають, що за появою вибухонебезпечного безпілотника може стояти уряд РФ. Німецька влада розглядає інцидент як можливу спробу атаки та з'ясовує, чи могли до неї бути причетні іноземні держави.

Також ми писали, що на безпілотнику, який вдарив український вантажний літак в аеропорту німецького Лейпцига, знайшли сліди ДНК. Зазначається, що виявлені сліди ДНК збігаються зі старішим зразком, який було задокументовано у 2024 році у зв'язку з підпалом логістичного центру DHL у Лейпцигу. Проте наразі немає жодних доказів зв'язку між цими двома справами. Додається, що ДНК-сліди поки що не пов'язані з жодною конкретною особою.

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