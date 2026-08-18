Вживані автомобілі зі США: ТОП-5 моделей, які мають шалений успіх в Україні

Середній вік вживаних автомобілів зі США становив 5,8 року.

У липні українці придбали понад 5,2 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Порівняно з аналогічним місяцем 2025 року показник зріс на 8%, повідомляє "УкрАвтопром".

Майже половина імпортованих авто – 49% – припала на бензинові моделі. Ще 30% становили електромобілі, а 15% – гібриди. Частки дизельних автомобілів та машин із ГБО склали по 3%.

До списку лідерів потрапили переважно кросовери, що вчергове свідчить про настрої українських покупців, які обирають практичні авто. Особливою популярністю серед українців користуються електромобілі Tesla – одразу дві моделі марки увійшли до ТОП-5.

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Загалом п’ятірка лідерів виглядає таким чином:

Tesla Model Y – 500 авто. Ford Escape – 465. Tesla Model 3 – 450. Nissan Rogue – 365. BMW X5 – 330.

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк минулого місяця, становив 5,8 року.

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У липні український автопарк поповнили понад 5,2 тисячі легкових автомобілів із дизельними двигунами. Порівняно з липнем 2025 року кількість таких машин скоротилася на 5%. Лідером серед нових дизельних автомобілів за популярністю став Volkswagen Touareg.

Повідомлялося також, що у липні український автопарк поповнився на 2,2 тисячі нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 4% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. На ринку нових автомобілів із бензиновими двигунами беззаперечно лідирують SUV. Чотири з п’яти найпопулярніших моделей у цьому сегменті – кросовери.

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