В Англії кішка, що зникла на 10 років, повернулася додому на 30-річчя власниці

Де саме мандрувала тварина усі ці роки, залишається загадкою.

Коти відомі своєю любов’ю до самостійних прогулянок. Навіть домашні улюбленці іноді можуть зникнути на тривалий час. Однак історія кішки Чарлі, яка повернулася додому через десять років після зникнення, стала особливо незвичайним випадком, про який пише BBC.

Чарлі була лише трирічною, коли у квітні 2016 року зникла після переїзду родини з Ньюбриджа до Аберкарна в графстві Керфіллі, Англія. Кішка звикла гуляти на вулиці, однак невдовзі після переїзду вирушила на прогулянку і вже не повернулася.

Господарки Люсі та Ганна Робертсон протягом кількох місяців намагалися знайти улюбленицю. Вони розпитували людей, публікували оголошення у Facebook і реагували на отримані повідомлення, однак жодної достовірної інформації про місце перебування тварини не отримали.

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"Це було дуже боляче. Ми боялися, що її збила машина або що її більше немає", – розповіла Люсі.

Ганна також зазначила, що родина не припиняла сподіватися на повернення Чарлі, хоча з часом пошуки ставали дедалі безрезультатнішими. За її словами, вони отримували окремі підказки, але щоразу не встигали знайти кішку.

Ситуація змінилася 29 липня цього року, коли Ганні зателефонували з ветеринарної клініки в Аберкарні. Там повідомили, що до них потрапила кішка, яку вдалося ідентифікувати за мікрочипом. Для господарки ця новина стала повною несподіванкою.

Чарлі знайшов місцевий житель. Кілька тижнів він бачив кішку, яка жила серед кущів, і підгодовував її, вважаючи безпритульною. Згодом чоловік відніс тварину до ветеринара, де за допомогою мікрочипа встановили її власників.

За словами Ганни, навіть працівники клініки були здивовані, коли дізналися, що Чарлі не було вдома ціле десятиліття. Водночас стан тварини виявився напрочуд добрим: вона була здорова, мала нормальну шерсть і не виглядала занедбаною.

Власники кішки вважають, що вони, ймовірно, вже ніколи не дізнаються, де саме кішка провела ці десять років.

Найбільше господарок здивувало те, як Чарлі відреагувала на зустріч. Люсі розповіла, що кішка впізнала їх одразу, хоча не бачила багато років. Тварина також практично не змінилася зовні та виглядала так само, як на старих фотографіях.

Зараз родина поступово привчає Чарлі до спільного життя з іншими домашніми тваринами. Люсі називає цей процес "роботою в процесі", однак каже, що кішка вже насолоджується їжею та увагою і залишається такою ж дружньою, якою була до зникнення.

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