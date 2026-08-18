Дунай обмілів настільки, що з літака видно величезні піщані острови (фото)

Цього року Дунай зіткнувся з одним із найсильніших періодів маловоддя за останні десятиліття.

Через посуху Дунай перетворився з могутньої річки на невелику річечку, що звивається Румунською рівниною. На нових знімках добре видно острови, що утворилися з піщаних наносів, а також невеликі рукави, які розділяють румунський і болгарський береги.

Як пише Libertatea, фотографії були зроблені в понеділок, 17 серпня, з пасажирського літака на висоті від 8 000 до 10 000 метрів у районі повіту Телеорман. Через низький рівень води оголилися значні піщані ділянки – характерна ознака періодів маловоддя на Дунаї.

За останніми даними, 16–17 серпня витрата води Дунаю при вході в Румунію знизилася ще сильніше і склала 1350 кубометрів на секунду. Це значно нижче багаторічного середнього показника серпня – 3900 кубометрів на секунду.

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За прогнозом, у найближчі дні витрата води може знизитися ще більше – до 1300 кубометрів на секунду.

Обміління Дунаю – подробиці

Цього року Дунай зіткнувся з одним із найсильніших періодів маловоддя за останні десятиліття. Тривала спека та посуха в Центральній Європі призвели до різкого зниження рівня води в річці. Додатковим фактором стало зменшення притоку води з Альп: через потепління скорочуються запаси снігу та льоду, які раніше частково компенсували дефіцит опадів.

У деяких районах з води з’явилися затонулі десятиліття тому судна, зокрема кораблі часів Другої світової війни. Низький стік також створив проблеми для енергетики.

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