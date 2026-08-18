Росія будує 10 нових баз дронів: в ISW пояснили, чим це загрожує Україні

Росія прагне посилити удари вглиб західної України.

Росія розширює пускові майданчики та будує нові бази для своїх ударних безпілотників великої дальності вздовж кордону з Україною та Білоруссю. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, метою є посилення ударів по Україні та, можливо, по НАТО.

Так, видання The Telegraph повідомило, що Росія побудувала 59 нових пускових установок для безпілотників на 10 різних майданчиках, і кожна база може вмістити понад 1000 безпілотників. При цьому близько 20 із нових пускових установок мають значну довжину, і російські війська можуть використовувати їх для запуску реактивних ударних безпілотників "Герань-4" та "Герань-5", здатних літати на відстань від 450 до 850 кілометрів та від 950 до 1000 кілометрів відповідно.

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Як зазначають аналітики, Росія будує ці додаткові пускові майданчики на заході з кількох причин.

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По-перше, щоб збільшити свої можливості щодо запуску більшої кількості безпілотників великої дальності в рамках регулярних ударних операцій Росії проти України.

По-друге, Росія прагне використовувати реактивні БПЛА "Герань-4" і "Герань-5" для нанесення ударів углиб західної України, використовуючи їхню велику швидкість і живучість для подолання української ППО.

Крім того, Росія, ймовірно, переміщує свої пускові майданчики для безпілотників у західну частину, намагаючись захистити російську інфраструктуру від українських атак.

"ЗСУ успішно завдавали ударів по російських пускових точках для ударних безпілотників поблизу окупованого Донецька, тому створення альтернативних пускових точок далі в Росії може підвищити їхню живучість", – пишуть аналітики.

Росія також може готуватися до використання своєї супутникової групи "Рассвет", використовуючи нові пускові майданчики.

Крім того, нові російські бази запуску безпілотників також можуть посилити можливі удари РФ по території НАТО, зазначають аналітики. Ці бази дозволять збільшити обсяг залпів, а пускові установки забезпечать дальність польоту безпілотників на територію НАТО.

Нові російські дронобази – у чому полягає загроза

Як заявив експерт Богдан Долинце, після завершення створення баз Росії знадобиться щонайменше від трьох до шести місяців, щоб підготувати не тільки інфраструктуру, а й екіпажі та льотний персонал, провести навчання. І лише після цього Україна може відчути зростання кількості запусків БПЛА.

За його словами, для підготовки масованої атаки з використанням 1000 безпілотників Росії потрібно від п’яти до семи днів, а після завершення будівництва всіх десяти баз такі атаки зможуть відбуватися частіше.

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