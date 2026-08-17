Після ударів ЗСУ в Москві скасували улюблений захід Путіна на Красній площі

З 2007 року в Москві проходив фестиваль "Спаська вежа", який започаткував особисто Путін.

У Москві скасували великий військово-музичний фестиваль за чотири дні до його запланованого початку. Ймовірна причина - страх перед українськими дронами, пише Politico.

Як зазначає видання, Міжнародний військово-музичний фестиваль "Спаська вежа" проводиться в Москві на Красній площі з 2007 року за особистим наказом Володимира Путіна. Щороку він приваблює тисячі відвідувачів та об’єднує десятки військових оркестрів.

"Цей захід є одним із найвизначніших військових заходів у Росії, поряд із парадом Перемоги 9 травня в Москві та шоу до Дня Військово-морського флоту в Санкт-Петербурзі", - пише Politico, нагадуючи, що спаську вежу скасували лише раз – у ковідному 2020 році.

Відео дня

У перші роки проведення "Спаської вежі" у ній брали участь військові оркестри навіть з країн ЄС, Австралії та Канади.

Організатори фестивалю не назвали точної причини, обмежившись формулюванням: "захід перенесено на 2027 рік через обставини, що не залежать від організаторів".

Politico зауважує, що скасування фейстивалю відбулося на тлі українських ударів дронами по всій європейській теритрії РФ, не виключаючи Москву. Лише напередодні українські війська завдали одного з найбільших ударів по російській столиці, задіявши понад 600 безпілотників. В результаті було зокрема знищено найбільший логістичний центр Wildberries.

Politico нагадує, що в червні Кремль так само скасував гала-концерт до Дня Росії, який також мав пройти на Красній площі в Москві. А Парад до Дня Перемоги 9 травня відбувся в обмеженому масштабі та й то виключно через те, що Путін вмовив Трампа заступитися за нього перед Зеленським.

Ситуація в Росії

Як писав УНІАН, днями головний економіст одного з найбільших державних банків Росії заявив, що Росія не здатна здобути перемогу у війну на виснаження, доки Україна отримує підтримку Заходу. Він поскаржився, що західні санкції та українські удари поступово виснажують економіку агресора.

Також ми розповідали, що росіяни різко збільшили перекази грошей іноземним брокерам і масово скуповують валюту, побоюючись мобілізації та посилення режиму. За даними української розвідки, з грудня 2024 по червень вони перевели за кордон майже 600 млрд рублів, що перевищує показники попередніх семи років, а лише за квітень–червень щомісячні перекази становили понад 500 млн доларів.

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