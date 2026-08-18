Трамп відкрив двері Путіну для атаки на НАТО: ЗМІ з'ясували, чи готова Європа

Європейські члени НАТО досі не розуміють, чи долучиться США до їхнього захисту в разі прямої війни з Росією.

Президент США Дональд Трамп своїми діями надає російському диктатору Володимиру Путіну вікно можливостей для нападу на країни НАТО. Про це пише Rolling Stone.

Видання зазначає, що дії Трампа продовжують посилювати кризу всередині альянсу. А війна на Близькому Сході може підбурити Путіна почати вторгнення в країни НАТО. Журналісти посилаються на звіт американської розвідки, яка вважає, що РФ може здійснити "обмеження вторгнення" зокрема з метою розколу в альянсі.

Сумнівів у тому, що Путін хотів би розпаду НАТО – немає, зазначають журналісти. І з кожним роком правління кремлівський диктатор все частіше повторює імперіалістичні тези, подаючи протистояння РФ та НАТО як боротьбу добра та зла. І цю тезу Путін просував ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, що супроводжувалося елементами гібридної війни. Вже після 24 лютого 2022 року кількість провокацій почала зростати.

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Європа, розуміючи загрозу можливого вторгнення РФ, робить акцент на розвитку власних оборонних спроможностей. Втім, зазначили журналісти, хоч НАТО і має значну перевагу перед РФ за всіма показниками, однак вона значною мірою ґрунтується на готовності США захищати альянс. Однак заяви Трампа наразі не дають стовідсоткової впевненості у цьому.

Журналісти нагадали, що антипатія Трампа до НАТО почалася не з моменту війни в Ірані. Все розпочалося після його поїздки до Москви ще в 1987 році, після якої він публічно звинуватив союзників США та закликавши їх платити Вашингтону за захист. А під час свого першого президентського терміну Трамп заявив, що захист таких малих членів НАТО, як Чорногорія, не вартий ризику.

На думку журналістів, саме цим можна скористатися Росія.

"Якщо розглянути можливі сценарії, то більша ймовірність у обмеженого вторгнення, і це можливо станеться незабаом. Сценарій "вкуси та тримай" потенційно проблематичніший (для НАТО, – УНІАН), оскільки це сценарій, за якого адміністрація Трампа може сказати: "Ну, це не масштабне вторгнення та окупація держави-члена. Європо, подбай про це сама. Чому б тобі не допомогти собі так само, як ти допомогла нам у війні проти Ірану?", – цитує видання військового експерта Кофман.

Журналісти зазначили, що хоч війна в Україні і завдала серйозних збитків РФ, однак Москва успішно перейшла до економіки воєнного часу, здатної виробляти передову зброю, необхідну для продовження бойових дій, попри роки санкцій.

І головною загрозою, на думку аналітиків, можуть стати повітряні атаки РФ. Росія щомісяця випускає близько 60 балістичних ракет "Іскандер". А ракет-перехоплювачів, здатних їм протидіяти, не вистачало ще до війни США з Іраном. Після початку конфлікту на Близькому Сході ця проблема посилилася. На думку видання, масовані удари РФ по незахищених країнах Європи можуть визначити хід конфлікту ще до старту наземної кампанії.

"Розмова не про перемогу чи поразку, бо це спрощений спосіб тлумачення. Ми не програємо, але суть не в цьому. Справа в тому, що ціна конфлікту може бути надмірно або неприйнятно високою для наших союзників і наших власних сил, якщо ми не винесемо правильних уроків і не зробимо правильну адаптацію", – підкреслив Кофман.

Видання ж додає, що простими словами, Європа не готова до такої війни, яка триває в Україні.

Можливий напад РФ на НАТО: що відомо

Раніше видання The Atlantic відзначало, що США не готові до потенційної війни на два фронти – якщо РФ нападе на НАТО, а Китай атакує Тайвань. Водночас видання зазначає, що вікно можливостей для такої атаки Москви та Пекіну ніколи не здавалося настільки привабливим.

Водночас видання Bild відзначало, що НАТО має сценарій реагування на випадок вторгнення РФ в країни Балтії. Зазначалося, що спершу Альянс повинен придушити можливості РФ завдавати далекобійних атак. Далі ж війська НАТО мають розпочати власну кампанію із завдання повітряних атак по РФ.

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