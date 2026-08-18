Перемир’я в цьому році не буде: у ГУР розкрили, до чого готуватись восени і взимку

Під загрозою - електроенергія, опалення та система водопостачання.

Наразі немає жодних ознак того, що Росія готова укласти перемир’я, тож не варто сподіватись на припинення вогню до кінця року. Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

"Аналітики ГУР МО України в своєму аналізі виходять з того, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори. Їхні плани такі і це те, що вони говорять: до кінця цього року жодних домовленостей та підписання мирної угоди не буде", - сказав він.

Скібіцький зазначив, що в планах Путіна - завершити захоплення Донецької області до кінця цього року.

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Якою буде тактика росіян в плані обстрілів восени та взимку

Так, за даними воєнної розвідки, росіяни продовжать бити по ОПК, військових об'єктах, енергетиці, системі логістики, АЗС. Водночас ворог б'є не лише по військових, а й по цивільних об'єктах.

"Взимку наше найбільш вразливе місце – електроенергія та опалення, тому вони теж може опинитись під атакою. Наприклад, не так давно росіяни розробили безпілотник, який призначений для ураження електроопор – ЛЕПів. У його крилах закладено вибуховий елемент, який здатен перерізати метал", - зазначив Скібіцький.

Він також підтвердив, що під загрозою також система водопостачання, адже це один з критичних елементів.

Також восени-взимку під ударами знову може опинитись газотранспортна система та видобуток газу у Полтавській та Харківській областях, які противник уже атакував раніше.

Скібіцький також зазначив, що у планах агресора також є і мости через Дніпро, адже це теж критична інфраструктура.

"Російські війська останнім часом б'ють по мостах у прифронтових областях – на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині. Вони системно атакують критично важливі мости в Затоці та в Маяках, які дуже важливими елементами нашої транспортної системи. Коли об’єкт стає найбільш критичним для нас – тоді ворог починає по ньому працювати", - наголосив він.

Мирні переговори - важливі новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна запропонувала РФ припинити повітряні атаки одне по одному. Відзначається, що це стало черговим кроком Києва спробувати знайти можливість припинити війну.

Крім того, вже 13 серпня Reuters повідомили, що Україна запропонувала РФ припинити удари в Чорному морі. Зазначається, що Київ передав цю пропозицію Москві через третю країну.

Водночас Кремль послідовно продовжує відхиляти будь-які суттєві пропозиції. Так, у Міноборони РФ у відповідь опублікувало сторінці фото "Шахеда" з погрозою "заморозити" Україну.

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