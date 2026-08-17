Трамп зажадав від Південної Кореї компенсації за захист

У Південній Кореї наразі перебуває 39 тисяч американських солдатів, сказав він.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зажадав компенсації від Південної Кореї за захист країни. Йдеться про 10 млрд доларів, повідомив очільник Білого дому під час пресконференції.

Трамп розкритикував Південну Корею, пригадавши деталі розмови з президентом цієї країни, коли звертався по допомогу у війні з Іраном. Сеул відповів відмовою.

Президент США нагадав своєму колезі, що в Південній Кореї наразі перебуває 39 тисяч американських солдатів, які "захищають вас від Кім Чен Ина".

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Після цього він поставив під сумнів, чи слід і надалі допомагати Південній Кореї, адже захист цієї країни коштує США мільярдів доларів.

Також, за словами Трампа, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вже відреагував на його пропозицію стосовно проведення переговорів,

Зокрема, на питання журналіста, чому лідер Північної Кореї не прокоментував заклик Трампа провести розмову, очільник Білого дому відповів: "Звідки ти знаєш, що він не відповів?".

Президент США зазначив, що отримав відповідь, але більше деталей не розповів. Водночас, він запевнив, що в нього з Ким Чен Ином хороші відносини.

"Я розумію його, він розуміє мене… Йому не подобався Байден, не подобався Обама, не подобався ніхто, але я з ним дуже добре ладнаю. Кім Чен Ин завжди ставився до мене з великою повагою", - заявив Трамп.

Примітно, що основою оборонного альянсу та захисту між США і Південною Кореєю є Договір про взаємну оборону , підписаний у 1953 році після завершення Корейської війни. Він зобов'язує обидві країни надавати одна одній допомогу у разі збройного нападу зовнішніх сил на Корейському півострові.

США та Південна Корея: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп повідомив, що доручив міністру оборони Піту Хегсету суттєво скоротити масштаби спільних військових навчань з Південною Кореєю. Причиною такого рішення він назвав "дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином". Вони мають пройти з 17 по 27 серпня, тому очільник Білого дому пояснив, що з огляду на те, що повністю сказувати їх вже буде запізно, він вирішив їх скоротити.

Також ми писали, що КНДР звинуватила США в провокуванні нової гонки ядерних озброєнь і засудила заплановані спільні військові навчання Вашингтона та Сеула. У Пхеньяні заявили, що залишають за собою право посилювати власний військовий потенціал у відповідь на зовнішні загрози. Пхеньян виступив проти спільних військових навчань США та Південної Кореї й сталося це після чергового ракетного випробування.

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