ЗСУ отримали новий потужний інструмент, який змінив правила війни дронів, - NYT

Розвиток супутникових технологій змінює правила гри для України на полі бою.

Українські підрозділи БПЛА отримали новий потужний інструмент на полі бою: високотехнологічні супутникові знімки, що надають інформацію про пересування та місцезнаходження військ практично в режимі реального часу. Як пише The New York Times, це змінює правила гри для України.

Рік тому доставка супутникових знімків на передову могла займати кілька днів через менш досконалі технології та багаторівневу структуру командування. Це ускладнювало ураження цілей, які можуть змінювати місце розташування, за допомогою ударів далекобійних дронів.

"Швидка доставка високоякісних супутникових знімків передовим військам – одне з ключових досягнень на полі бою за останній рік, що дозволяє Україні оперативно завдавати ударів по складах зброї, логістичним центрам і таборам військ у глибині території, контрольованої Росією, а також у самій Росії", – зазначається у статті.

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У деяких випадках передові війська можуть самостійно керувати супутниками, швидко аналізуючи зображення на предмет цілей, а потім вести вогонь. Швидка супутникова зйомка також допомагає їм перевіряти, які цілі були уражені, і за необхідності вести повторний вогонь.

"Військам, як і раніше, потрібне схвалення більш досвідчених командирів для нанесення ударів по цілях, що знижує ризик помилок з боку менш досвідчених пілотів. Але тепер цей процес значно спрощено", – пише NYT.

Завдяки цьому інструменту Україна, зокрема, посилила удари по окупованому Криму, які знищили поромні термінали, необхідні Росії для постачання на півострів, а також логістичні маршрути.

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Донедавна доступ до супутникових знімків для стратегічного планування на високому рівні мали лише високопоставлені командири.

Однак минулого року цей доступ значно розширився завдяки уряду США та приватним компаніям. Компанія Vantor, комерційний партнер України, нещодавно запустила шість нових супутників, збільшивши їхню загальну кількість до десяти. Тепер її супутники можуть щодня охоплювати до семи мільйонів квадратних кілометрів планети, чого достатньо для багаторазового сканування українського поля бою, заявив Вілл Кокос, директор з трансформації компанії.

Супутники можуть надавати знімки однієї й тієї ж території до 15 разів на день, допомагаючи солдатам виявляти незначні зміни рельєфу, які можуть вказувати на можливі російські цілі.

Крім того, знімки можна отримати всього за 15 хвилин, хоча зазвичай це займає кілька годин. Проте це значне поліпшення порівняно з недалеким минулим, коли на це іноді йшли цілі дні.

"По суті, ми надаємо їм супутник, – сказав Кокос. – Вони вказують йому, що знімати".

Комерційні супутникові компанії зберігають величезні архіви зображень, що дозволяє польовим командирам вивчати найдрібніші зміни в навколишньому середовищі – сліди на полі, повалені дерева, нещодавно розчищену землю – які можуть вказувати на приховану ціль.

"Загалом це схоже на революцію у військових технологіях", – сказав Роберт Толласт, військовий експерт із Королівського інституту об’єднаних служб, аналітичного центру в Лондоні.

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Протягом останніх шести місяців Україна почала використовувати британські безпілотники для нанесення ударів по цілях у глибині Росії. Серед них – реактивний безпілотник Nyan, який випробовував Королівський флот Великої Британії.

Також Міністерство оборони України офіційно схвалило для використання в армії новий український безпілотник "Довбуш Т40". Дрон здатний перебувати в повітрі понад добу. Цього ресурсу достатньо для ураження цілей навіть на Уралі та в Західному Сибіру.

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