Французькі загони Rafale перехопили літак керівництва ФСБ РФ в Балтії

Французькі літаки здійснювали повітряне патрулювання над Литвою, Латвією та Естонією.

З 1 квітня до 31 липня 2026 року в межах місії НАТО Baltic Air Policing два французькі авіаційні загони Rafale виконали 39 місій із перехоплення над Балтією, повідомило Міністерство оборони Франції.

Зокрема, в міністерстві поділилися, що вони перехопили повітряний командний пункт ФСБ. Французькі літаки здійснювали повітряне патрулювання над Литвою, Латвією та Естонією.

Додається, що контингент також мав допомагати спостерігати за східним кордоном Польщі через ризик несанкціонованого проникнення безпілотників або ракет.

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Його завданням було чергування "гарячих" тижнів, коли літаки мали бути готовими до зльоту менш ніж за 15 хвилин, і "холодних" тижнів із готовністю до вильоту протягом трьох годин.

Вказується, що окрім виконання реальних бойових чергувань екіпажі брали участь у тренувальних місіях з іншими винищувальними підрозділами, розгорнутими в регіоні, а також проходили навчання з підтримки наземних сил і перехоплення безпілотників.

Наголошується, що саме французькі Rafale C вперше збили безпілотники над Латвією та Естонією, що стало знаковою подією під час цього розгортання.

Відомо, що за підсумками чотиримісячного розгортання французький контингент налітав загалом 540 годин: виконав 39 місій із перехоплення за реальною тривогою та 69 навчальних місій.

"Мілітарний" зазначив, що судячи з оприлюднених фото, упродовж чергування в Балтії французькі літаки перехопили Ту-214ПУ з бортовим номером RA-64534. За даними, це спеціалізований російський літак, створений на базі середньомагістрального пасажирського авіалайнера Ту-214.

Про нього є мало інформації у відкритому доступі, лише те, що Ту-214ПУ входить до спеціального льотного загону "Россия", який забезпечує перевезення російського військово-політичного керівництва та представників спеціальних служб.

Припускається, що цей літак використовує керівництво ФСБ як повітряний транспорт, захищений вузол зв’язку та, імовірно, повітряний пункт управління.

На фотографії літака, перехопленого французьким винищувачем Rafale над Балтійським морем, авіаційний експерт Пйотр Бутовський поділився в соцмережі Х, що ідентифікував систему ЛСЗ-100.

"Це лазерна система оптико-електронного придушення, призначена для захисту літака від ракет з інфрачервоними головками самонаведення, насамперед ракет переносних зенітних ракетних комплексів", - розповідається в статті.

Винищувачі Rafale для України: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України Володимира Зеленського, Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Окрім цього, Зеленський підтвердив, що відбудеться й закупівля перших16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. Президент України поділився, що цього року має розпочатися навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після цього 4 перших літаки отримають ЗСУ.

Також ми писали, що французька компанія Dassault збільшила темпи виробництва винищувачів, які має отримати й Україна. Відповідно до звіту, за перші шість місяців 2026 року Dassault передала замовникам 12 винищувачів Rafale, з них 2 для повітряних сил Франції, а ще 10 - для іноземних замовників. Станом на 30 червня загальний обсяг поточних твердих замовлень на ці винищувачі складає 208 одиниць. Аналітики кажуть, що така кількість не включає планове замовлення від України.

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