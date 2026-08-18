Росія пригрозила Великій Британії наслідками за постачання дронів Україні, - BBC

Лондон уже відреагував на погрози Кремля і дав зрозуміти, що не боїться. При цьому удари британськими дронами завдали росіянам колосальної шкоди.

Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації української кризи" після підтвердження використання британських безпілотників для ударів по цілях на російській території.

"Таким чином, Сполучене Королівство виступає як співучасник і пособник кривавих злочинів та терористичних актів. Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповісти", – йдеться в заяві посольства РФ у Великій Британії.

Російські дипломати навіть пообіцяли, що чим сильніше Лондон допомагатиме Україні, "тим вищою буде ціна, яку він заплатить".

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Попередження Москви на адресу Лондона пролунало після хвилі українських ударів по Росії.

На погрози РФ уже відповів представник Міністерства оборони Великої Британії, заявивши BBC News, що Велика Британія "пліч-о-пліч" з Україною.

"У Росії не повинно бути сумнівів у рішучості нашого уряду протистояти російській агресії в Україні", – йдеться в заяві представника.

У британському Міноборони додали, що їхня країна "прихильна до надання Україні необхідного обладнання для захисту від незаконного вторгнення Путіна".

Військове джерело підтвердило виданню, що британські безпілотники використовувалися в атаках на РФ, які завдали економічних збитків приблизно на $44 млрд.

Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що британські безпілотники були використані для атаки на російську територію, зокрема на паливний склад у Каменському районі Ростовської області.

Британські безпілотники для України

У квітні Велика Британія оголосила про постачання Україні десятків тисяч безпілотників, зокрема далекобійних, у рамках найбільшої в історії поставки.

Ці дрони, створені двома окремими британськими компаніями, використовувалися для широкомасштабних і успішних атак на військові та промислові об’єкти РФ, зокрема на нафтопереробні заводи та склади онлайн-рітейлера Wildberries.

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