В Україні перепоховали першого голову ОУН Коновальця (фото, відео)

Раніше його тіло повернули з Нідерландів.

В Україні відбулася церемонія перепоховання першого голови Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН. Процесія пройшла на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. В ній взяли участь президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, очільник Офісу президента Кирило Буданов, очільник парламенту Руслан Стефанчук, міністр ветеранів Віталій Кім, очільник Міноборони Євгеній Хмара та інші посадовці.

Під час церемонії труну Коновальця накрили українським прапором, який потім передали президенту. Хоч сама церемонія й відбувалася під час повітряної тривоги, процесію не зупиняли.

Як зазначив очільник Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, поховання Коновальця на цьому місці є тимчасовим. Згодом його, як і низку інших українських діячів, планують перепоховати на Українському національному пантеоні на території Києво-Печерської лаври.

"Ми говоримо, що поховання Коновальця і Мельників – це тимчасово. Виділено спеціальний сектор для того, щоб сюди привозити на тимчасове перепоховання тих великих українських борців за незалежність, які знаходяться зараз за кордоном. Надалі вони будуть перепоховані на українському пантеоні", – сказав Алфьоров.

Також, за його словами, Україна планує повернути тіла таких діячів, як Петлюра та Скоропадський.

Що цьому передувало

11 серпня в Нідерландах ексгумували прах полковника Армії Української Народної Республіки та першого голови ОУН Євгена Коновальця, щоб передати останки Україні. Вже 13 серпня стало відомо, що прах Коновальця доставили до України, де його зустріли з усіма військовими почестями.

Коновалець загинув 23 травня 1938 року в Роттердам. Причиною смерті став вибух – радянський агент передав йому коробку цукерок, в якій була вибухівка.

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