Україна активізувала розслідування депортації кримських татар 1944 року

Про це повідомили у прес-службі прокуратури. Наразі спільно з Меджлісом склали реєстр зі 160 осіб, щодо яких особисто та щодо членів їх сімей, представники радянської влади застосували насильницьке переселення у 1944 році.

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Прокуратура вже узгодила порядок їх приїзду в Херсонську область для допиту у порядку ст. 225 КПК.

"Наразі вживаються заходи щодо залучення слідчих органів СБУ для проведення окремих слідчих дій з метою використання їх досвіду у розслідуванні справ даної категорії (справа про Голодомор)", - додали у прокуратурі.

Крім того, в межах цієї справи у 300 наукових бібліотеках України витребують матеріали щодо фактів насильницького переселення у 1944 році. Потім буде призначена науково-демографічна експертиза.

Нагадаємо, у травні 1944 року за три дні десятки тисяч кримських татар були примусово депортовані в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан та інші регіони Азії.